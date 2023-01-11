Hatayspor, Galatasaray maçına hazırlanıyor

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 13 Ocak Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular, taktik, duran top, şut ve dar alan çalışması yaptı.
Hatay ekibi çarşamba günü öğle saatlerinde yapacağı idmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp, hava yoluyla İstanbul'a gidecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular, taktik, duran top, şut ve dar alan çalışması yaptı.
Hatay ekibi çarşamba günü öğle saatlerinde yapacağı idmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp, hava yoluyla İstanbul'a gidecek.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ