NFL takımı Cleveland Browns'ın sahibi Jimmy Haslam'ın, Milwaukee Bucks'ın hissesini 3,5 milyar dolar değerinden satın almayı kabul ettiği bildirildi.



Associated Press'ten Steve Megargee, Bucks'ın ortak sahibi Marc Lasry'nin yüzde 25 hissesini Jimmy Haslam ve eşi Dee Haslam'a, tüm takımı 3,5 milyar dolar değerinde kılan bir anlaşmayla satmayı kabul ettiğini söyledi.



ESPN'den Tim Bontemps, bu satış değerinin, Mat Ishbia'nın Aralık ayında Phoenix Suns'ı tamamen devralmasının ardından bir NBA takımının şimdiye kadarki en yüksek ikinci satış değeri olduğunu söyledi. Önceki yaz Rob Walton'a 4,65 milyar dolara satılan NFL takımı Denver Broncos ise, Kuzey Amerika'daki profesyonel spor takımları arasında bu alanda zirvede olmayı sürdürüyor.



68 yaşındaki Haslam'ın, Ishbia'nın Suns'ı satın alması NBA tarafından onaylandıktan sonra bu ayın başlarında Bucks'ı satın almak için görüşmelere başladığı bildirilmişti.





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