26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
0-1
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
1-1
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
3-1
26 Eylül
Rodez-Pau
1-2
26 Eylül
Nancy-Reims
0-1
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
0-0
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
1-1
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
2-3
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
4-0
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
2-187'
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
1-1
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
1-0
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
2-0
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
3-2
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
1-2
26 Eylül
Girona-Espanyol
0-0
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
0-1

Hasan Çavuşoğlu: "Galatasaray'a tarihi fark atabilirdik"

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

calendar 26 Eylül 2025 22:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Hasan Çavuşoğlu, "En üzüldüğüm maç diyebilirim. Rakip Türkiye'de en çok şampiyon olmuş, lider Galatasaray. Sahada bir futbol dersi vardı, inşallah bunu herkes görmüştür. İki tane alt yapıdan oyuncu vardı, iki tane geçen sene 1. Lig'de oynayan oyuncunun olduğu bir maçta, Galatasaray'ı tarihi bir farkla uğurlayabilirdik. Galatasaray yöneticileri de aynı şeyi düşünüyor." dedi.

Açıklamalarına devam eden Hasan Çavuşoğlu "Futbolun adaleti olsa 6-1 maç biterdi ve tarihi bir fark olurdu. Futbolun adaleti ve şansı da önemli. 27 isabetli şut atmışız, Galatasaray 7 tane atmış. Son uzamada bile üç tane yüzde yüzlük pozisyonu atamadık. Teknik heyeti ve futbolcuları kutlarım. Sonuç, Galatasaray kazandı. Önümüze bakacağız. Takımın oynadığı futbolun karşılığını alamadığı için mutsuzum." ifadelerini kullandı.


  PUAN DURUMU
  FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
