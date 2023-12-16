Hasan Ali Kaldırım'ın Fenerbahçe itirafı

Kayserispor'da Fenerbahçe maçı öncesi Hasan Ali Kaldırım ve Stephane Bahoken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



HASAN ALİ KALDIRIM: "ZORLU BİR MAÇ"



Taraftarları önünde iyi bir performans sergileyerek iyi gidişatı sürdürmek istediklerini belirten Hasan Ali Kaldırım, "Zorlu bir maç bizi bekliyor. Fenerbahçe bu ligin belki de en iyi futbolunu oynayan takımlarından birisi ama bizim de iyi bir gidişatımız var, özgüvenimiz yerinde ve bunu sürdürmek istiyoruz. Kendi sahamızda, kendi seyircimiz önünde iyi bir performans sergileyerek iyi gidişatımızı devam ettirmek istiyoruz. Hedefimiz bu ve çalışmalarımız bu yönde" şeklinde konuştu.



BAHOKEN: "G.SARAY'DAN ÇOK GOL YEDİLER"



Zorlu bir maç oynayacaklarını ifade eden Stephane Bahoken, "Çok zorlu bir müsabaka olacak. Zor bir maç olacak. Karşımızda çok büyük bir takım var. Ligin lideri ve hücum anlamında da oldukça iyi bir takım. Savunma konusunda Galatasaray'dan biraz daha fazla gol yemiş durumdalar ama her halükarda çok kuvvetli bir takım ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.





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