Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'yi bekliyor

Caner Erkin'in tranferinde pürüz yaşayan Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın takımda kalma ihtimali belirdi... Sarı-Lacivertli yönetimin, Başakşehir ve Galatasaray'dan teklifler alan tecrübeli yıldıza haber gönderdiği ve "Kimseye imza atma, bizi bekle" denildiği öğrenildi.



Daha önce yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe'de kalmak istediğini vurgulayan Hasan Ali'nin sezon sonunu bekleyeceği ifade ediliyor.



Fenerbahçe yönetimi, lig biter bitmez deneyimli sol bek ile görüşme gerçekleştirecek



Bu sezon sakatlığı nedeniyle sadece 13 Süper Lig maçında forma giyen Hasan Ali Kaldırım, son olarak Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 1 asiste imza atmıştı.



