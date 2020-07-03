Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'yi bekliyor

Caner Erkin'in transferinde pürüz yaşayan Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın takımda kalma ihtimali var

Haber; Sabah
Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'yi bekliyor
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03 Temmuz 2020 09:42
Caner Erkin'in tranferinde pürüz yaşayan Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın takımda kalma ihtimali belirdi... Sarı-Lacivertli yönetimin, Başakşehir ve Galatasaray'dan teklifler alan tecrübeli yıldıza haber gönderdiği ve "Kimseye imza atma, bizi bekle" denildiği öğrenildi.

Daha önce yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe'de kalmak istediğini vurgulayan Hasan Ali'nin sezon sonunu bekleyeceği ifade ediliyor.

Fenerbahçe yönetimi, lig biter bitmez deneyimli sol bek ile görüşme gerçekleştirecek

Bu sezon sakatlığı nedeniyle sadece 13 Süper Lig maçında forma giyen Hasan Ali Kaldırım, son olarak Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 1 asiste imza atmıştı.



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