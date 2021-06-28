Harun Tekin, Kasımpaşa'ya transfer oldu

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten 32 yaşındaki kaleci Harun Tekin'in yeni takımı Kasımpaşa oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Kasimpasa.com.tr
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Harun Tekin, Kasımpaşa'ya transfer oldu
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28 Haziran 2021 18:21
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fenerbahçe'den ayrılan Harun Tekin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada "Son olarak Fenerbahçe takımının formasını giyen Harun Tekin, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.






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