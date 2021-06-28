Harun Tekin, Kasımpaşa'ya transfer oldu

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fenerbahçe'den ayrılan Harun Tekin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada "Son olarak Fenerbahçe takımının formasını giyen Harun Tekin, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.
Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada "Son olarak Fenerbahçe takımının formasını giyen Harun Tekin, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.