İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Tottenham evinde Leicester City ile karşılaştı. Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.



Tottenham'a galibiyeti getiren goller, 6. dakikada kendi kalesine Justin ile 37 ve 40. dakikalarda Harry Kane'in golleriyle geldi. Harry Kane, favori rakibi Leicester City'ye karşı çıktığı 14. maçta 16. kez ağları sarstı.



Leicester City'de milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, kırmızı kart cezası nedeniyle mücadelede forma giyemedi.



Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Tottenham, 58 puana yükseldi ve UEFA Avrupa Ligi bileti alma yolunda önemli bir adım attı. Son 3 maçta 2. yenilgisini alan Leicester City ise, Şampiyonlar Ligi'ni kaçırma noktasına geldi.



Premier Lig'in 38. ve son haftasında Leicester evinde Devler Ligi bileti için mücadele ettiği Manchester United ile karşılaşacakken, Tottenham ise deplasmanda Crystal Palace'a konuk olacak.



