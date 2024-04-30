Galatasaray'ın sezon başında Tottenham'dan büyük umutlarla kiraladığı Tanguy Ndombele, deyim yerindeyse futbolu unuttu.
Fransız orta saha oyuncusu, Süper Lig'deki son 12 maçta sadece 31 dakika forma şansı buldu.
İNGİLTERE'YE DÖNECEK
Son 5 maçın 4'ünde kulübeden bile çıkmayan, 4-0'lık Alanya deplasmanında 5 dakika süre alan 27 yaşındaki futbolcu, lig bitimiyle birlikte İngiltere'ye geri dönecek.
Sarı-Kırmızılı takımda toplam 26 maçta 664 dakika forma giyen ve 1 asist yapan Ndombele'nin Galatasaray'dan alacağı ücret ise 3.1 milyon Euro.
Fransız orta saha oyuncusu, Süper Lig'deki son 12 maçta sadece 31 dakika forma şansı buldu.
İNGİLTERE'YE DÖNECEK
Son 5 maçın 4'ünde kulübeden bile çıkmayan, 4-0'lık Alanya deplasmanında 5 dakika süre alan 27 yaşındaki futbolcu, lig bitimiyle birlikte İngiltere'ye geri dönecek.
Sarı-Kırmızılı takımda toplam 26 maçta 664 dakika forma giyen ve 1 asist yapan Ndombele'nin Galatasaray'dan alacağı ücret ise 3.1 milyon Euro.