Beşiktaş'ta kadro değişiyor

Beşiktaş'ın cuma günü Çaykur Rizespor'u Tüpraş Stadı'nda konuk edeceği maçta ilk 11'de değişim yaşanacak. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin; Joe Worrall, Al-Musrati ve Jackson Muleka'nın yerine; Onur Bulut, Salih Uçan ve Cenk Tosun'u sahaya sürmesi bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta kadro değişiyor
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30 Nisan 2024 09:37
Süper Lig'de haftayı 2-1'lik Fenerbahçe yenilgisiyle kapatan Beşiktaş'ta, Çaykur Rizespor'la cuma günü oynanacak karşılaşma öncesinde kadro değişecek.

Derbiye; Mert Günok, Necip Uysal, Joe Worrall, Omar Colley, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Al-Musrati, Ernest Muçi, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy ve Jackson Muleka 11'iyle çıkan Serdar Topraktepe, önemli değişikliklere imza atacak.

Worrall'ı kulübeye çekip stoperde Necip'i görevlendirecek olan Topraktepe, sağ bekte formayı Jonas Svensson'a verecek.

Ön liberoda kırmızı kart sebebiyle Al-Musrati'nin yerine forma, Salih Uçan'da olacak.

Hücumda ise Muleka'nın yerine Cenk Tosun görev alacak. Cenk kanada, Semih Kılıçsoy da santrfor hattına geçecek. 

 
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