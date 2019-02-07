Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Harrison Barnes, koronavirüs pozitif çıktı

Sacramento Kings forveti Harrison Barnes, KOVID-19 için pozitif test sonucu aldığını ve henüz Orlando'da sezonun devamı için takıma katılmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Sacramento Kings forveti Harrison Barnes, KOVID-19 için pozitif test sonucu aldığını ve henüz Orlando'da sezonun devamı için takıma katılmadığını söyledi.

Twitter ve Instagram üzerinden yayınladığı bir yazıda, Barnes şu ifadeleri kullandı: "Geçtiğimiz hafta takımın ayrılmasından önce, Kovid-19 için pozitif test sonucu aldım. Öncelikle semptomum bulunmuyor ve iyiyim. Karantinaya girdim ve dönmek için uygun duruma gelene kadar, güvenlik kurallarına uyuyorum. Orlando'daki ekibime, güvenli hale geldiğinde yeniden katılmayı umuyorum! Güvende kalın."

NBA protokolüne göre Barnes günlük olarak test edilecek. İki negatif test sonucu aldığında, Walt Disney World Resort'taki ESPN Geniş Spor Kompleksi'nde takıma katılabilecek. Varışta, Barnes'ın ek KOVID-19 testi yaptırması ve iki gün kendi kendine karantinaya girmesi gerekecek.

Barnes, 7 Şubat 2019'da Dallas Mavericks'ten takas olduktan sonra, Kings ile ilk sezonunda. Sekiz yıllık bir NBA veteranı olan Barnes, maç başına 14.7 sayı, 4.8 ribaund ve 2.4 asist ortalamalarına sahip.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal