Harrison Barnes, koronavirüs pozitif çıktı

Sacramento Kings forveti Harrison Barnes, KOVID-19 için pozitif test sonucu aldığını ve henüz Orlando'da sezonun devamı için takıma katılmadığını söyledi.



Twitter ve Instagram üzerinden yayınladığı bir yazıda, Barnes şu ifadeleri kullandı: "Geçtiğimiz hafta takımın ayrılmasından önce, Kovid-19 için pozitif test sonucu aldım. Öncelikle semptomum bulunmuyor ve iyiyim. Karantinaya girdim ve dönmek için uygun duruma gelene kadar, güvenlik kurallarına uyuyorum. Orlando'daki ekibime, güvenli hale geldiğinde yeniden katılmayı umuyorum! Güvende kalın."



NBA protokolüne göre Barnes günlük olarak test edilecek. İki negatif test sonucu aldığında, Walt Disney World Resort'taki ESPN Geniş Spor Kompleksi'nde takıma katılabilecek. Varışta, Barnes'ın ek KOVID-19 testi yaptırması ve iki gün kendi kendine karantinaya girmesi gerekecek.



Barnes, 7 Şubat 2019'da Dallas Mavericks'ten takas olduktan sonra, Kings ile ilk sezonunda. Sekiz yıllık bir NBA veteranı olan Barnes, maç başına 14.7 sayı, 4.8 ribaund ve 2.4 asist ortalamalarına sahip.



