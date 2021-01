Hamza Hamzaoğlu: 'Oyunun tek sorumlusu benim'

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Kayserispor yenilgisi için söyleyecek çok fazla şeyi olmadığını belirtti.



Sahada futbol adına hiçbir şey ortaya koyamadıklarını vurgulayan Hamzaoğlu, şöyle konuştu:



"Burada hiç kimseyi suçlayamam. Bugünkü oyunun tek sorumlusu benim. O yüzden oyuncularıma bir şey diyemiyorum. Kayserispor'u tebrik ediyorum, inandılar, mücadele ettiler. Her ne kadar maça çekinerek başlamış olsalar da biz kendilerine güven duymalarını sağlayacak bir oyun ortaya koyduk. Onlar da her geçen dakika kendilerine güvenle oynamaya başladılar. Bizler zora soktuğumuz bu maçı çevirmeye gayret ettik, başaramadık. Bugünkü oyunla da başarmamız çok mümkün değildi. Önümüzde kupa maçı var, Galatasaray ile oynayacağımız. En iyi şekilde ona hazırlanacağız. İnşallah bir an önce toparlanırız. Herkes kendine düşen dersi çıkarır. Yolumuza bundan sonra bu şekilde devam ederiz."