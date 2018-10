Eski milli futbolcu, Medipol Başakşehir'de forma giyen Arda Turan'ın iyi bir karaktere sahip olduğunu ama her insanın zaman zaman hatalar yapabildiğini söyledi.Kariyerinde Schalke 04, Bayern Münih, Real Madrid, Galatasaray ve Darmstadt 98 takımlarında forma giyen Altıntop, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.Şarkıcı Berkay Şahin ile Arda Turan arasında yaşanan ve mahkemeye taşınan kavgayı değerlendiren Altıntop, "Ben her zaman söylüyorum. Çocuk sahibi olan bunu bilir. Çocuğunuza ne kadar alan verirseniz, o kadar esneyebilir. Arda'nın çok iyi insan ve iyi bir karaktere sahip olduğuna inanıyorum. İnsanlar boşluğa düşebiliyor ve hatalar yapabiliyor. Maalesef yaşananlar üzücü. Ne kadar doğru onu da bilmiyorum ama Arda'nın yaşadıklarında basının, bizlerin ve büyüklerimizin de bir payı vardır diye düşünüyorum. Onu koruma amaçlı söylemiyorum. Sonuçta insanların yaptıkları tercihlerin ve yaşanan olayların bedelini ödemesi gerekir. Hak, hukuk, hükümet ve savcı vardır. Ne gerekiyorsa ve doğruysa yapılacaktır." ifadelerini kullandı.Arda'nın mutlu ve sağlıklı olmasının kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Hamit, "Burada da futbol büyük bir faktör. Ama yarın futbol bitecek. Ondan sonra ne olacak? Belki Arda'nın futbol sonrasını planlamasına şimdiden başlaması sağlıklı olur. Bu, onu ister istemez bir çizgiye sokacaktır." diye konuştu.Hamit Altıntop, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Almanya temsilcisi Schalke 04 ile İstanbul'da yapacağı karşılaşmada avantajlı taraf olduğunu aktardı.Karşılaşma öncesinde iki takımın da handikapları olduğunun altını çizen 35 yaşındaki eski oyuncu, şunları kaydetti:"Galatasaray'da maalesef sakatlıklar arttı. Kadronun da biraz dar olması, Fatih hocayı sıkıntıya sokabilir. Ama Galatasaray'ın sahasında taraftarıyla her zaman favori olduğunu düşünüyorum. Schalke 04 ise ligde istediği sonuçları alamıyor. Öz güven kayıpları var. Ama Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta 4 puan aldılar. Onlar da buraya ayrı bir havayla gelecektir. Schalke 04, genç bir takım. Hocaları tecrübesiz. Bu nedenle de Galatasaray'ı bir adım önde görüyorum."2012-2017 yıllarında formasını giydiği Galatasaray'ın birçok eksiği olduğuna da dikkati çeken Hamit, "Galatasaray'ın Finansal Fair Play kriterlerinden dolayı kısıtlı imkanları var. İstedikleri hamleleri yapamıyorlar. Ama inanıyorum ki Galatasaray, bu potansiyel ve kaliteyle yine de Spor Toto Süper Lig'de ilk 2'ye oynayacaktır. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de bu kadroyla gruptan çıkabilirler." değerlendirmesinde bulundu.Hamit Altıntop, Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'in Suudi Arabistan ekibi El-Hilal'a transfer olmasının ardından Galatasaray'daki tek santrfor konumuna gelen Eren Derdiyok'un kaliteli bir forvet olduğunu dile getirdi.Eren'in sezona çok kötü başlamadığını aktaran Hamit, "Eren'in çok kaliteli bir forvet olduğuna inanıyorum. Formda olduğu zaman gollerini de atıyor. Küçük bir sakatlık yaşadı. Galatasaray kanat hücumları yaptığında Eren'in de daha etkili olacağına inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.Galatasaray'da oynadığı dönemde orta sahada beraber görev yaptığı Selçuk İnan'ın yedek kalmasına ilişkin bir soruya ise Hamit Altıntop, "Selçuk İnan, futbol anlayışı ve görüşüyle, saha içinde lider kişiliğe sahip. Şu an fitness konusunda eksiği var. Maç oynamaması ve küçük bir sakatlık geçirmesi onun büyük handikapı. O pozisyonda Selçuk'un hazır ve güçlü olması gerekir ama tecrübesiyle bu eksiği 1-2 maçta kapatır ve ondan sonra da form yakalayabilir. Ardından ise etkili ve faydalı bir sezon geçirebilir." yanıtını verdi.Hamit Altıntop, ırkçı ve ayrımcı saldırılar sebebiyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'in kararına herkesin saygı göstermesi gerektiğini belirtti.Türk asıllı futbolcunun Almanya Milli Takımı'nda oynamayı seçtiğinde herkesin bu karara saygı duyduğunu hatırlatan Altıntop, sözlerine şöyle devam etti:"Tabii ki o zaman Mesut'u ben de eleştirdim. Çünkü onu Türkiye formasıyla görmek isterdim. Şimdi kendisi bıraktı. Bırakma sürecinde neler hissetti ve ne durumdaydı bilmiyorum. Kendince bir açıklama yaptı, ne kadar yerindedir onu da bilmiyorum. İnanılmaz üzüldüğünü ve alındığını gösterdi. Mesut'un tercihlerine herkesin saygı duyması gerekir. Her yerde böyle. İyi oynadığınızda el üstünde tutulursunuz ama sonuçlar iyi olmadığında eğer takımın lideriyseniz beklentiler her zaman büyüktür. Eleştiriler de o kadar ağırdır. Daha iyi bir çözüm bulunabilirdi ama kendisi öyle istedi. Hayırlı olsun."Hamit Altıntop, Mircea Lucescu yönetiminde yeni bir yapılanmayla UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı hakkında ise şunları kaydetti:"Milli takım, yıllardır iyi sonuçlar alamıyor. Genç bir kadro, çok yetenekli ve iyi arkadaşlarımız var. Her zamanki gibi ekip olmasını bilmiyoruz. Belki bir lider eksiktir. Belki büyüklerimizin daha yakın, olumlu ve uyarıcı olması gerekir. Onlar bir aşama içinde. Sabırlı olmalıyız. Lucescu'nun tecrübesinden ve kalitesinden faydalanmak gerekir. Ancak uzun vadeli bir proje olamaz ama yaptığı kısa süredeki hamleleri gayet başarılıydı."Son olarak formasını giydiği Alman ekibi Darmstadt 98 ile sene başında yollarını ayıran ve daha sonra hiçbir kulüpte forma giymeyen Hamit Altıntop, antrenörlük yapmayı düşünmediğini, idari yönetici olmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.