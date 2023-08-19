Hakim Ziyech, Galatasaray için geldi!

Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Hakim Ziyech İstanbul'a geldi.

Haber; Sporx.com
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Hakim Ziyech, Galatasaray için geldi!
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19 Ağustos 2023 00:15
Son güncelleme 19 Ağustos 2023 00:45
Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Hakim Ziyech'i İstanbul'a getirdi.

Sarı-kırmızılı takım, Londra'da sağlık kontrollerinden geçen ve kontrollerde herhangi bir sıkıntıyı rastlanmayan Faslı yıldızı İstanbul'a davet etti ve Ziyech cumartesi gecesi 00.10 sularında İstanbul'a geldi.

Ziyech, İstanbul'a gelmesinin ardından sponsor hastanede de sağlık kontrolünden geçecek ve ardından 4 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.

Galatasaray, Ziyech için Chelsea'ye bonuslarla birlikte 1 milyon Euro ödeyecek. Ziyech, Galatasaray'dan yıllık 4.5 milyon euro alacak.

HAKIM ZIYECH KİMDİR?
Hem 10 numarada hem de sağ kanatta oynayabilen Faslı yıldız, Galatasaray'ın hücum hattını başka bir seviyeye taşıyacak.

Chelsea'de geçtiğimiz sezon 24 maçta forma giyen Hakim Ziyech bu karşılaşmalarda 3 asistlik katkı sağlamıştı. Hakim Ziyech'in güncel piyasa değeri 16 milyon euro. Chelsea, tecrübeli futbolcuyu 2020 yılında Ajax'tan 40 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.




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