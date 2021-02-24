Hakemler, Meclis'in de gündemine girdi!

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Süper Lig'de geçen hafta yapılan Erzurumspor-Hatayspor maçındaki hakem kararlarını eleştirerek, "Daha önce hak etmediğimiz halde hakemlerin yanlışlarından küme düştük. Aynı şeyi bir daha yapmaya çalışıyorlar, ben bunları kınıyorum. Merkez Hakem Kurulunu, Futbol Federasyonunu, Gençlik ve Spor Bakanlığımızı dikkatli olmaya, çok daha rikkat üzere hareket etmeye davet ediyorum." dedi.



Erzurumspor-Hatayspor arasında hafta sonu yapılan maçta hakem hatalarının yaşandığını belirten Aydemir, bu konudaki tepkisini de dile getirdi.



Aydemir, hakemlerin zaman zaman yaptığı hataların, takımlar arasındaki kardeşlik iklimine zarar verdiğini, buna halel getirecek durumdan uzak durmaları gerektiğini ifade etti.



Aydemir, şunları kaydetti:



"Erzurumspor-Hatayspor arasındaki maçta bir faul oluyor. Hataysporlu oyuncu faulü 6 metre önden kullanıyor, gidip gol atıyor, hakem de o golü veriyor. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir rezalet olabilir mi? Eğer bu hal, Galatasaray'ın başına gelse, dünyayı başlarına yıkarlar. Sadece bir milletvekili olarak değil Erzurumspor taraftarı olarak söylüyorum; bunu yapmaya hakemlerin hakkı yoktur. Merkez Hakem Kuruluna sesleniyorum; yaptırımlar eğer yanlışlara uygulanmazsa, bir yaptırıma hakem muhatap edilmezse bu hep devam eder. Ne olur? İki takım arasındaki kardeşliğin bozulmasına vesile olur. Her Erzurumsporlunun Hatayspor'u gönlüne koyduğunu biliyorum. Ancak bu haksızlığı yaptığın zaman, biz de bunu dillendirdiğimiz zaman ne oluyor? Sanki Hatayspor'un karşısındaymışız gibi bir pozisyon alınıyor. Olur mu böyle şey? Daha önce hak etmediğimiz halde hakemlerin yanlışlarından küme düştük. Aynı şeyi bir daha yapmaya çalışıyorlar ve ben bunları kınıyorum. Merkez Hakem Kurulunu, Futbol Federasyonunu, Gençlik ve Spor Bakanlığımızı dikkatli olmaya, çok daha rikkat üzere hareket etmeye davet ediyorum. Erzurum'da şu anda insanlarda huzursuzluk var, üzüntülü bir hal var. Buna sebebiyet verenlere mutlaka ama mutlaka müeyyide bekliyoruz. Bu hakemlerin hakemlik vazifelerini gözden geçirmek lazım. En azından dinlendirmek lazım, taltif etmemek, yüceltmemek lazım."



