Hakan Ünsal: ''Sezonu belirleyecek kriter...''

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı Hakan Ünsal, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona ilişkin, "Yeni jenerasyon hocaların daha fazla sisteme ve oyun disiplinine uyan, onu katı ama doğru manada uygulayan oyun anlayışı, ligde ciddi manada yukarıdan kopmaları engelleyecek." dedi.Henüz hiçbir takımla sözleşme imzalamayan kulüpsüz profesyonel futbolcular için Bolu'da hazırlık kampı gerçekleştiren TPFD, kentte kamp yapan yerli ve yabancı futbol takımlarının oyuncularına barbekü partisi düzenledi.Abant yolu üzerinde bulunan bir tesiste gerçekleştirilen etkinliğe, TPFD'nin kampında bulunan oyuncuların yanı sıra Sancaktepe Belediyespor ve Hekimoğlu Trabzon takımları ile Azerbaycan ekiplerinden Sabah'ın futbolcuları katıldı.Etkinlikte AA muhabirine açıklamada bulunan TPFD Başkanı Hakan Ünsal, "Yaklaşık bir haftadır dernek olarak arkadaşlarımızla kamp yapıyoruz. Burada Azerbaycan'dan bir misafir takımımız var. Aynı şekilde Sancaktepe Belediyespor ve Hekimoğlu Trabzon burada. Biz de madem hep beraber bir yerde kamp yapıyoruz, güzel bir ortamda buluşalım, futbolcular kaynaşsın istedik." diye konuştu.Çalışmalarının güzel geçtiğini belirten Ünsal, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonuna ilişkin değerlendirmede de bulunarak, şunları kaydetti:"Süper Lig'de sezonu belirleyecek birkaç kriter var. Bunlardan biri UEFA kriterleri. UEFA'nın getirdiği kriter ve kısıtlamalardan dolayı özellikle şampiyonluğa oynayacak takımların transfer yapmasındaki sınırlamalar, aradaki dengeyi ve güç farkını belirleyecek. Bunlardan ikincisi ve lige de damgasını vuracak olan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi. Oluşacak ciddi manadaki hata ve haksızlıkları ortadan kaldırıp bir anlamda da güç farkının da ortadan kalkmasını sağlayacak. Üçüncüsü de ligi daha dengeli hale getirecek olan yeni jenerasyon hocaların daha fazla sisteme ve oyun disiplinine uyan, onu katı ama doğru manada uygulayan mantaliteleri ve oyun anlayışı olacak. Onun birleşimi bence ligde ciddi manada yukarıdan kopmaları engelleyecek. Bu da rekabetin daha fazla takım arasında geçmesini sağlayıp, bence ligi daha iyi yerlere getirecektir."