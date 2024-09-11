Hakan Çalhanoğlu'ndan fedakarlık!

A Milli Takım'da sakatlığı bulunan kaptan Hakan Çalhanoğlu, buna rağmen İzlanda maçında sahaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Hakan Çalhanoğlu'ndan fedakarlık!
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11 Eylül 2024 10:08
A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, İzlanda mücadelesinde fedakarlık yaparak sahaya çıktı.

Kaptan Hakan'ın ilk 11'e geri dönmesi ile birlikte millilerin oyunundaki farklar da net şekilde ortaya çıktı. Ancak kaptanın büyük fedakarlığı gözlerden kaçtı.

Galler maçı öncesinde sakatlığı bulunan ve günlerini tedaviyle geçiren 32 yaşındaki futbolcu sadece bir antrenmana çıkarken, takım 10 kişi kaldığında ihtiyaç olunca sakatlığına bakmadan sahaya girdi.

İzlanda mücadelesi öncesinde yine bir idman yapabilen Inter'in yıldız oyuncusu "Gidebildiğim yere kadar oynarım" diyerek takımı eksik bırakmadı. Sol adalesindeki ağrılarına rağmen 45 dakika mücadele etti.

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