Hadziahmetovic'in Konyaspor macerası bitiyor!

Süper Lig'de sezonun flaş takımlarından Konyaspor'da takımın dikkat çeken futbolcularından biri de Amir Hadziahmetovic'di. 6 yıldır Konyaspor forması giyen Bosna Hersekli ön libero, gösterdiği performansla Avrupa'dan birçok takımı peşine takmıştı.



Udinese ve Anderlecht'in peşinde koştuğu Amir Hadziahmetovic'in yeni sezonda Konyaspor'dan ayrılması beklenirken, Yeşil-Beyazlıların yaptığı Bruno Paz transferi dedikoduları tekrar alevlendirdi. Portekizli ön liberonun transferinin bitirilmesi, Amir Hadziahmetovic'in takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlandı.



BRUNO PAZ 2+1 YILLIĞINA KONYASPOR'DA



Bu arada Konyaspor, Farense ile sözleşmesi gelecek ay bitecek olan Bruno Paz ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. 24 yaşındaki Portekizli futbolcu yeni sezonda Konyaspor'un başarısı için ter dökecek.



Bu sezon 26 maçta 2 gol, 2 asistle oynayan futbolcunun adı Fenerbahçe'yle de anılmıştı.





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