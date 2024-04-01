Haaland'a eleştiri: "4. Lig oyuncusu gibi!"

Manchester United'ın efsane ismi Roy Keane, Erling Haaland'ın genel oyununun dördüncü lig seviyesinde olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Haaland'a eleştiri: '4. Lig oyuncusu gibi!'
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01 Nisan 2024 14:21
Manchester United'ın efsane isimlerinden Roy Keane, Manchester City - Arsenal karşılaşmasının ardından Erling Haaland'a eleştiride bulundu.

Keane, Norveçli golcü için, "Erling Haaland'ın oyun seviyesi çok düşük. Kale önünde dünyanın en iyisi ama genel oyunu çok zayıf. Bunu geliştirmesi gerekiyor. Neredeyse dördüncü lig oyuncusu gibi!" dedi.

Keane, Haaland'ın genel oyununu geliştirmesi gerektiğini ve 23 yaşındaki futbolcunun ilerleyen yıllarda bunu yapacağını söyledi.

Manchester City'de bu sezon 35 maçta süre bulan Haaland, 29 gol attı ve 6 asist yaptı.

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