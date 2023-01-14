Gürcan Bilgiç'ten Haji Wright yorumu: "F.Bahçe için en iyi yatırım"

Sabah Spor yazarı Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe ile adı geçen ABD'li golcü Haji Wright ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Gürcan Bilgiç'ten Haji Wright yorumu: 'F.Bahçe için en iyi yatırım'
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14 Ocak 2023 14:22
Haji Wright
Haji Wright
Antalyaspor
Sabah Spor yazarı Gürcan Bilgiç, "Haji Wright F.Bahçe'ye fayda sağlar mı?" sorusuna cevap verdi.

İşte Bilgiç'in cevabı;

"Haji Wright, Fenerbahçe için öncelikle uyum sorunu olmayan bir seçenek. Alacaksınız ve hemen oynatabileceksiniz. Ligi de biliyor, Fenerbahçe'yi de. Direkt oynayan takımlar için de ideal bir forvet. İri fiziğine rağmen sprinter bir futbolcu. Nuri hocayla oyunu da gelişti. Pas alacağı ve vereceği zamanlamada da az hata yapmaya başladı. Yaşını da göz önüne alırsak sezonun en iyi yatırımlarından biri olur Fenerbahçe için." 

 
 

 

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