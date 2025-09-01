Guillaume Restes, Galatasaray'a doğru!

Galatasaray, kaleci Guillaume Restes'in transferi konusunda Toulouse ile anlaşmaya vardı.

calendar 01 Eylül 2025 18:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Fernando Muslera'nın boşluğunu doldurmak için aylardır transfer çalışmaları yürütüyor.

Emiliano Martinez, Senne Lammens, Yann Sommer ve Ederson gibi pek çok isimle aylardır temaslarını sürdüren Galatasaray, kalecisini Fransa Ligi'nde buldu.

Galatasaray, Toulouse forması giyen Guillaume Restes'in transferi için kulübüyle anlaşmaya vardı.

LesViolets'in haberine göre Restes, Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalamak için Toulouse şehrinden ayrıldı.

SEZON PERFORMANSI

20 yaşındaki genç kaleci, geçtiğimiz sezonda Toulouse formasıyla 31 maça çıkarken kalesinde 39 gol gördü. Fransız kaleci 10 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

 
