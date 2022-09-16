Guardiola: 'Haaland'a bir şey katmadım!'

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Erling Haaland ile ilgili açıklamalarda bulundu.



'Erling Haaland, mükemmel bir forvet olmaya ne kadar yakın?' sorusuna cevap veren Guardiola, "Erling Haaland, olağanüstü bir futbolcu. Çok hırslı ve daha iyi oynamak istiyor. Ayrıca mükemmel bir çocuk. Manchester City'ye gelmeden önce de bir ustaydı, onun kalitesine bir şey eklediğimi düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.



Manchester City forması altında 9 maça çıkan Norveçli golcü, 13 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 asist yaptı.





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