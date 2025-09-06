06 Eylül
Letonya-Sırbistan
0-160'
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
19:00
06 Eylül
İngiltere-Andora
19:00
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
21:45
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
21:45
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
21:45
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
19:00
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
22:30
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
0-020'
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
1-120'
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
0-020'
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
0-120'
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
0-020'
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
1-119'
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
0-020'
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
1-018'
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Guardiola'dan İlkay Gündoğan'a övgü dolu sözler

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray'ın yıldızı İlkay Gündoğan için övgü dolu sözler söyledi. Pep, eski öğrencisine hayranlığını bir kez daha gösterdi.

06 Eylül 2025 15:42 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2025 15:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Guardiola'dan İlkay Gündoğan'a övgü dolu sözler
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İngiltere'de katıldığı bir televizyon programında Galatasaray'a transfer olan eski öğrencisi İlkay Gündoğan hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
 
Programda kulüp CEO'su Ferran Soriano'nun "Sana bir soru… İşte yaptığın tüm transferler, içlerinden en iyisini seçmelisin" şeklindeki sorusuna cevap veren Guardiola, hiç düşünmeden İlkay Gündoğan'ı işaret etti.
 
Sportif direktör Txiki Begiristain'in favorisinin John Stones olduğunu belirtmesinin ardından Guardiola, "İlkay Gündoğan'ı tercih ediyorum. O çok değerliydi." ifadelerini kullandı.
 
İspanyol teknik adamın bu sözleri, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında da büyük yankı uyandırdı.
 
Pep'in yıllarca takımın liderliğini teslim ettiği yıldız oyuncu, kariyerine artık Galatasaray'da devam ediyor.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
