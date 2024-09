New Orleans Pelicans'ın, eski NBA oyuncusu Greg Monroe'yu gelişim koçu olarak işe aldığı bildirildi.



Monroe, The New Orleans Times-Picayune'dan Christian Clark'ın haberine göre oyuncu geliştirme rolünde Pelicans koçluk ekibine katılacak.



2010 NBA Draftı'nda yedinci sıradan seçilen Monroe, 10 sezonluk NBA kariyerinde 646 normal sezon maçında 13.0 sayı ve 8.2 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



Monroe bu süreçte Detroit Pistons, Milwaukee Bucks, Phoenix Suns, Boston Celtics, Toronto Raptors, Philadelphia 76ers, Minnesota Timberwolves, Washington Wizards ve Utah Jazz gibi çeşitli takımlarda oynamıştı.



NBA'deki son dönemi, Aralık'tan Nisan'a kadar dört farklı takım arasında geçiş yaptığı 2021-22 sezonu olmuştu.



NBA deneyimine ek olarak, 34 yaşındaki oyuncu yeteneklerini Almanya, Rusya, Çin ve Porto Riko'daki uluslararası liglerde sergileyerek basketbol kariyerini daha da genişletmişti.