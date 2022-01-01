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Green: "Lakers'ta olanlar Vogel'ın suçu değil"

Philadelphia 76ers guardı Danny Green, Los Angeles Lakers'ın son dönemdeki sıkıntılarının sorumlulusunun koç Frank Vogel'dan ziyade takımın oyuncuları olduğuna inandığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers guardı Danny Green, Los Angeles Lakers'ın son dönemdeki sıkıntılarının sorumlulusunun koç Frank Vogel'dan ziyade takımın oyuncuları olduğuna inandığını söyledi.

Lakers'ın 2020'deki şampiyonluk kadrosunun bir parçası olan Green, eski koçuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Koç Vogel'ı severdim, harikaydı. Şahsen benim koçluk yapmak istemememin sebeplerinden biri de budur. Bu sezon ona dağıtılan el kötüydü. Aslında kötü demek istemiyorum, fakat özellikle de sakatlıkları ve KOVID'i düşününce, böyle işlerin içinden çıkmak zordur.

Henüz kadroda en iyi oyuncularından bazıları dönmedi ve bana göre onun hatası olduğunu düşünmediğim birçok şey için suçlanıyor. Bence bu çok mantıksız. Bazı kötü dönemler geçirdiler. Yani tabii bu onların işi, kendileri bir şekilde çözecektir. Fakat bence Vogel harika bir koç.

O takımdaki birçok adam aynı şekilde oynayan oyuncular. Onları güçlü yönlerine kanalize etmek zor iş. Adamların şutunu siz sokmuyorsunuz, top kayıplarını siz engellemiyorsunuz veya savunmayı da siz yapmıyorsunuz. Bunlar bir basketbol maçı kazanmak için yapmanız gereken olan üç önemli şey."

Lakers, sekizinci sırada yer aldığı Batı Konferansı'nda 22-23'lük bir dereceye sahip.


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