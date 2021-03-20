Göztepe'nin iki stoperine yakın takip

Göztepe'de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldızlara teklif yağıyor.



Sarı-kırmızılı ekipte mayıs sonunda boşa çıkacak olan iki savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk ve Titi, Süper Lig ve yurtdışından bir çok ekibin takibine girdi. 27 yaşındaki stoper Alpaslan'a Süper Lig'den G.Saray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra doğum yeri olan Belçika'dan da iki kulüp talip oldu.



Alpaslan'ın menajeri Ömer Kızılkoca, tercihlerinin önce Türkiye, ardından yurtdışı olduğunu belirtti. Alpaslan için Belçika ekibi Cercle Brugge'nin de ısrarcı olduğu öğrenildi.



TİTİ İÇİN AYRILIK VAKTİ



Göz-Göz'de 33 yaşındaki stoper Titi'ye ülkesi Brezilya'da Bahia'nın teklif yaptığı ve büyük olasılıkla anlaşma sağlandığı öğrenildi.



Göz- Göz, Alpaslan gibi Titi'ye de henüz yeni kontrat önermedi.



