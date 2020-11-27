Süper Lig'de bu sezon üst sıraları hedefleyen Gözte-pe yönetimi, hücum hattını güçlendirmek için düğmeye bastı.



Sezon başında takıma dahil olan Brown Ideye'den yeterli performansı alama-yan yönetim, ocak ayında gerçekleştireceği transfer için rotasını Katar'a çevirdi. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik heyetten aldığı rapor doğrultusunda son olarak Katar'da Umm Salal eki-binde forma giyen Yannick Sagbo ile temaslara başladı.



PİYASA DEĞERİ 600 BİN EURO



Fildişi Sahilli 32 yaşın-daki tecrübeli futbolcunun bonservisinin elinde olması Göztepe için avantaj olarak değerlendiriliyor. Futbolcunun piyasa değerinin de 600 bin Euro olduğu öğrenilirken, kulübün kasa-sını düşü-nen Baş-kan Mehmet Sepil'in maliyeti nedeniyle Sagbo'ya oldukça sıcak baktığı belirtildi. Futbolcuyla menajeri vasıtasıyla temasa geçen yöneti-min ilk temaslardan olumlu dönüş aldığı öğrenildi. Sarıkırmızılı yönetimin önümüz-deki günlerde Fil Dişi Sahilli futbolcuyla video konferans yoluyla bir görüşme gerçek-leştirmesi bekleniyor. Maddi şartların oluşması halin-de ocak ayında Sagbo'nun İzmir'de olması bekleniyor.



GOLCÜ LİSTESİNDE YILDIZ İSİMLER VAR



Göztepe yönetimi, hücum hattına yapacağı takviye için daha önce de yıldız isimleri gündemine aldı. Daha çok bonservisi elinde olan futbolcuları gündemine alan kurmaylar, Wilfried Bony, Oumar Niasse, Yaya Sanogo, Adama Diomande isimlerini listeye alırken gelişmeye göre temaslara yön verecek.



