Göztepe'yi üzen seri

Süper Lig'de hedefini Avrupa kupalarına katılmak olarak belirleyen Göztepe, beklemediği seriyle karşı karşıya kaldı.



Son olarak düşme hattında yer alan Kayserispor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar yaklaşık 2.5 yıl sonra ilk kez üst üste 4 maçını kazanamadı. Kayserispor mağlubiyetiyle 35 puanda kalan Göztepe, Avrupa hattının 6 puan gerisinde 6'ncı sırada yer aldı. Kötü serinin ilk başlangıcını Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-2 yenilerek yapan Göz-Göz, daha sonra Alanyaspor'a Gürsel Aksel Stadı'nda 1-0 kaybetti. Önceki hafta ise Bodrum FK ile dış sahada golsüz berabere kalan İzmir ekibi, dün de Kayserispor'a mağlup olmaktan kurtulamadı.



Sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle sıkıntılar yaşayan Göztepe, bu periyotta sadece 2 gol atabildi. Sezonu kapatan orta saha oyuncusu Isaac Solet'ten aylardır yararlanamayan İzmir ekibinde, Brezilyalı golcüler Romulo ve Emersonn da haftalardır takımdan uzak kaldı. Savunmada ise Taha'nın henüz iyileşmemesi, Heliton'un da cezalı olması nedeniyle Kayseri'ye dar bir kadroyla gelen Göztepe umduğu sonucu alamadı. Vatandaşları Romulo ve Emersson gibi sakatlık geçiren diğer forvet Juan Silva takıma dönse de Kayserispor maçına yedek başladı. Oyuna 63'üncü dakikada giren Juan beklenen katkıyı koyamadı.



STOILOV İLKİ YAŞADI



Kayserispor maçından önce Göztepe ile 2026-2027 sezonunun sonuna kadar sözleşme yenileyen Teknik Direktör Stanimir Stoilov da ilk kez bu kadar uzun kazanamama serisi görmüş oldu. Özellikle son maçlarda skor üretmekte zorlandıklarını dile getiren Bulgar çalıştırıcı, "Maçın ilk devresindeki performansımız beni gerçekten mutsuz etti. Bizim adımıza gerçekten çok üzücüydü, bir daha kesinlikle bunun olmasını istemiyorum. Göztepe'nin kesinlikle oynadığı her maçta yüksek hırsla sahada olması gerekiyor. Kendimizi bir sonraki maça hazırlayacağız. Her maç bizim için çok değerli. Her maçta tüm oyuncularımız yüksek hırsla mücadele etmeli ve kazanmak adına her şeyini vermeliler" dedi.



"BAHANE ÜRETEMEYİZ"



İkinci yarıda ise daha farklı bir görüntü çizdiklerini anlatan Stoilov, "İkinci yarıda daha farklı bir şekilde sahaya çıktık. Çok daha motive, güçlü ve hırslıydık. Bu sahadaki gücümüzü sürekli arttırdı. İkinci yarıda sahada güzel şeyler yaptık ve net fırsatlar yakaladık. Fakat bunları maalesef gole çeviremedik. Baktığımız zaman 2-3 maçtır gol atamıyoruz. Bunu santrforlarımız yok diye geçiştirmek kolay ama bu kesinlikle bir bahane değil. Kim oynarsa oynasın en iyisini yapmalı, pozisyonlar üretip golü bulmalı" yorumunu yaptı. Göztepe, perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası B Grubu üçüncü maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak, ardından Süper Lig'de pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda 3'üncü basamaktaki Samsunspor'u ağırlayacak.