Göztepe - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler

Yaklaşık 3 ay aranın ardından lider Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak mücadele 21:00'da başlayacak.
beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak mücadeleyi, Sporx Canlı Anlatım Servisi'nden anbean takip edebilirsiniz.
Karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Onun yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Kamil Çetin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.
MUHTEMEL 11'LER
GÖZTEPE: Beto, Berkan Emir, Titi, Borges, Murat Paluli, Castro, Soner, Halil, Napoleoni, Deniz Kadah, Jerome
TRABZONSPOR: Uğurcan, Novak, Campi, Da Costa, Pereira, Abdülkadir Parmak, Ndiaye, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Sörloth
TRABZONSPOR'DA SOSA SEVİNCİ
Trabzonspor'da sakatlığı olan ve durumu belirsizliğini koruyan Jose Sosa, kafilede yer aldı. Karadeniz ekibinde, sakatlıklığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi kafilede yer almadı.
Trabzonspor'un 24 kişilik Göztepe maçı kafilesinde şu oyuncular bulunuyor:
"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Majid Hosseini, Manuel Da Costa, Manoel Messias, Joao Pereira, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Taha Tunç, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Guilherme, Bilal Başacıkoğlu, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban, Koray Kılınç."
beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak mücadeleyi, Sporx Canlı Anlatım Servisi'nden anbean takip edebilirsiniz.
Karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Onun yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Kamil Çetin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.
MUHTEMEL 11'LER
GÖZTEPE: Beto, Berkan Emir, Titi, Borges, Murat Paluli, Castro, Soner, Halil, Napoleoni, Deniz Kadah, Jerome
TRABZONSPOR: Uğurcan, Novak, Campi, Da Costa, Pereira, Abdülkadir Parmak, Ndiaye, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Sörloth
TRABZONSPOR'DA SOSA SEVİNCİ
Trabzonspor'da sakatlığı olan ve durumu belirsizliğini koruyan Jose Sosa, kafilede yer aldı. Karadeniz ekibinde, sakatlıklığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi kafilede yer almadı.
Trabzonspor'un 24 kişilik Göztepe maçı kafilesinde şu oyuncular bulunuyor:
"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Majid Hosseini, Manuel Da Costa, Manoel Messias, Joao Pereira, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Taha Tunç, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Guilherme, Bilal Başacıkoğlu, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban, Koray Kılınç."