Göztepe, Southampton'la hazırlık maçı yapacak

Aynı şirket tarafından hisseleri bulunan Göztepe ve Southampton, İzmir'de oynanacak hazırlık maçıyla karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Göztepe, Southampton'la hazırlık maçı yapacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Haziran 2023 16:38
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, İngiltere Premier Lig'den düşen Southampton'la İzmir'de hazırlık maçı oynayacak.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, sezon hazırlıkları kapsamında Gürsel Aksel Stadı'nda Southampton ile özel maçta karşılaşacağı belirtildi.

İLK DEFA KARŞILAŞACAKLAR

Sport Republic bünyesindeki iki takımın ilk defa karşılaşacağının aktarıldığı açıklamada, "Sporun birleştirici gücü ve iki kulübün dostluğunu pekiştirmek adına gerçekleşecek olan hazırlık maçı, 15 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Southampton ve taraftarlarını misafir edeceğimiz karşılaşmanın bilet duyurusu daha sonra resmi hesaplarımızdan yapılacak." ifadelerine yer verildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery