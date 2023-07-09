Göztepe'nin yıldız ismine talipler var

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin elden çıkarmaya çalıştığı orta saha oyuncusu David Tijanic'e talipler çıktı.



Kulüp tarihinin en fazla bonservis bedeli ödenen yabancı oyuncusu olan Sloven futbolcuya Suudi Arabistan'dan Al Feiha ve Damak takımlarının talip olduğu ifade edildi. Geçen sezonun devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al Adalah'a giden ancak takımının küme düşmesiyle yeniden Göztepe'ye dönen Tijanic'e bir kez daha aynı ülke yolu görüldü.



KİRALIK GİDECEK



Yönetimin oyuncuyu satın alınma opsiyonuyla kiralayacağı kaydedildi.



Tijanic'le yollarını ayırıp yabancı kontenjanını açmayı planlayan kurmaylar, Fildişi Sahilli golcü Loue'yle de vedalaşacak. Oyuncuyu yeni sezonda düşünmeyen Göztepe'nin 2 ya da 3 yabancı futbolcusunu gönderip yerlerine daha kaliteli isimleri alacağı dile getirildi. Göztepe'nin yabancı transferinde önceliği Konyaspor'un deneyimli golcüsü Mame Diouf'ta.



