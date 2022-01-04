Göztepe'nin kalecilerine talip yağıyor

Göztepe kalecilerinden İrfan Can için Galatasaray yeniden atağa kalkarken Megyeri ise AEL Limassol'un gündeminde.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Göztepe'nin kalecilerine talip yağıyor
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04 Ocak 2022 15:10
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İrfan Can Eğribayat
İrfan Can Eğribayat
Göztepe
Göztepe'nin kalecilerine talipler çoğaldı. Geçen sezondan bu yana kaleyi istikrarlı bir şekilde koruyan İrfan Can Eğribayat için Galatasaray'ın devrede olduğu belirtilirken, sarı-kırmızılıların geçen seneden beri istediği İrfan Can için nabız yokladığı öğrenildi. Macar file bekçisi Balazs Megyeri'yi de Kıbrıs Rum ekibi AEL Limassol'un istediği vurgulandı. Megyeri, ilk yılında sadece 2 Süper Lig maçına çıktı. Bu sezon sadece 90 dakika forma giyebildi.

F.BAHÇE DE PESİNDE

Fenerbahçe yönetimi, Altay Bayındır'ın sahalara dönüşünün henüz netlik kazanmaması, Berke Özer'in kalede alternatifsiz kalması yüzünden Altay'a alternatif olacak bir ismi transfer etmek için görüşmelere başladı. Sarı-lacivertlilerde kale için liste kabarık. G.Saray'ın istediği İrfan Can için F.Bahçe'nin de istekli olduğu konuşulurken Çaykur Rizespor'un 27 yaşındaki kalecisi Gökhan Akkan ve Kasımpaşa'nın 32 yaşındaki file bekçisi Ertuğrul Taşkıran da listede yer alıyor.

 


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