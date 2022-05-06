Göztepe, Fatih Karagümrük'e karşı prestij maçında

Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Göztepe, 36. hafta mücadelesinde 7 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasında hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak.
Ligde galip gelemediği son 12 karşılaşmada sadece 1 puanı bulunan sarı-kırmızılı ekip 28 puanla 19. sırada yer alıyor. Ligin ilk devresinde İzmir'deki müsabakayı VavaCars Fatih Karagümrük 1-0 kazanmıştı.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasında hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak.
Ligde galip gelemediği son 12 karşılaşmada sadece 1 puanı bulunan sarı-kırmızılı ekip 28 puanla 19. sırada yer alıyor. Ligin ilk devresinde İzmir'deki müsabakayı VavaCars Fatih Karagümrük 1-0 kazanmıştı.
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