Göztepe, Fatih Karagümrük'e karşı prestij maçında

Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Göztepe, 7 Mayıs Cumartesi günü Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe, Fatih Karagümrük'e karşı prestij maçında
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06 Mayıs 2022 15:27
Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Göztepe, 36. hafta mücadelesinde 7 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasında hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak.

Ligde galip gelemediği son 12 karşılaşmada sadece 1 puanı bulunan sarı-kırmızılı ekip 28 puanla 19. sırada yer alıyor. Ligin ilk devresinde İzmir'deki müsabakayı VavaCars Fatih Karagümrük 1-0 kazanmıştı.

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