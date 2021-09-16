Göztepe, El Maestro ile 2'de 2 peşinde!

Göztepe, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Altay karşısında 3 puan arayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe, El Maestro ile 2'de 2 peşinde!
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16 Eylül 2021 13:51
Süper Lig'de ilk galibiyetini geçen hafta alan Göztepe, 5. hafta mücadelesinde yarın derbide deplasmanda Altay'la karşılaşacak.

Bu sezon galip gelemediği ligin ilk 3 haftasında 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Göztepe, geçen hafta yeni teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek ligde ilk galibiyetine ulaştı.

Ligde 5. haftaya 5 puan ve averajla 12. sırada giren Göztepe, yarın saat 20.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaşacağı Altay'ı yenip üst üste ikincini galibiyetini almak için mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı ekipte Altay maçı öncesinde Marko Mihojevic ve Murat Paluli'nin sakatlıkları bulunuyor.


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