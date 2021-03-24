Göztepe, Diabate'nin tapusunu istiyor

Devre arasında Göztepe'ye kiralanan Fousseni Diabate, İzmir ekibinde sergilediği performansla ön plana çıktı.
Son 3 lig maçında 2 gol, 1 asistlik skor katkısı gösteren Diabate'nin takımda tutulması hedefleniyor. Trabzonspor'da beklentileri karşılayamayan ve Abdullah Avcı'nın ilk kadro dışı bıraktığı isimlerden biri olan Diabate konusunda önümüzdeki günlerde iki kulüp arasında görüşmeler başlayacak
Son 3 lig maçında 2 gol, 1 asistlik skor katkısı gösteren Diabate'nin takımda tutulması hedefleniyor. Trabzonspor'da beklentileri karşılayamayan ve Abdullah Avcı'nın ilk kadro dışı bıraktığı isimlerden biri olan Diabate konusunda önümüzdeki günlerde iki kulüp arasında görüşmeler başlayacak