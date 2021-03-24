Göztepe, Diabate'nin tapusunu istiyor

Göztepe, Trabzonspor'dan kiraladığı Diabate'yi kadrosunda tutmak istiyor.

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Göztepe, Diabate'nin tapusunu istiyor
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24 Mart 2021 13:40
Devre arasında Göztepe'ye kiralanan Fousseni Diabate, İzmir ekibinde sergilediği performansla ön plana çıktı.

Son 3 lig maçında 2 gol, 1 asistlik skor katkısı gösteren Diabate'nin takımda tutulması hedefleniyor. Trabzonspor'da beklentileri karşılayamayan ve Abdullah Avcı'nın ilk kadro dışı bıraktığı isimlerden biri olan Diabate konusunda önümüzdeki günlerde iki kulüp arasında görüşmeler başlayacak



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