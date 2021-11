Göztepe'den Fenerbahçe maçı açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, "Fenerbahçe'ye karşı saygı duyuyoruz ama biz bu maçta galibiyet için sahada olacağız." dedi.



El Maestro, Adnan Süvari Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, son oynadıkları Yukatel Kayserispor maçında aldıkları puandan dolayı mutlu olduklarını söyledi.



Deplasmanda beraberliğin iyi bir sonuç olduğunu aktaran El Maestro, şöyle konuştu:



"İçinde bulunduğumuz zorlu bir süreç var. Puan açısından iyi bir yerde değiliz, bu açıdan baktığımızda 1 puan bizi mutlu etmiyor, daha fazla puanlar almamız lazım. Bir an önce daha fazla puanlar toplayıp takımımızı daha güvenli yere taşımamız gerekiyor. Fenerbahçe maçına bakacak olursak da bizim takımımızın her karşılaşmayı kazanabilecek gücü var. Her maçta galibiyet alabiliriz. Bunun için Fenerbahçe'ye karşı saygı duyuyoruz ama biz bu maçta galibiyet için sahada olacağız. Takımımızın bunu yapabilecek gücü var."



El Maestro, iç sahada daha az puan almalarının garip olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Buna sebepler arıyorum. Normalde takımların kendi sahalarında kazanma olasılıkları çok daha yüksek olmalı. Bizde bu biraz tersine oluyor. Fenerbahçe gibi bir takımı dış sahada yenmek, iç sahada yenmekten daha zorludur. Bu anlamda biz de bu maçta kendimizi daha şanslı olarak görüyoruz. Dört maç evimizde gol atamadık ama deplasmanda gol bulabiliyoruz. Bu da garip bir istatistik. Kendi evimizde çok fırsat yakalıyoruz ama bunları değerlendiremiyoruz. Dış sahada bu kadar fırsat yaratmamamıza rağmen gol bulabiliyoruz. Buna karşı iyi bir plan yapıp, bu değişik istatistiği değiştirmek için çalışacağız."



Başarıya giden her stratejinin geçerli olduğunu belirten El Maestro, şunları kaydetti:



"Kariyerimde birçok sistem, varyasyon denedim. Bu anlamda da bir sonraki maçta beni başarıya götürebilecek sistemi uygulamaya çalıştım. Santrforlu veya santrforsuz olmak benim planlarımı değiştirmiyorum. Benim için önemli olan başarıya giden yoldur. Brown Ideye'nin çok iyi bir kariyeri var. Geçmiş kariyerindeki gibi iyi oyunlar çıkarabileceğini antrenmanlarda görebiliyorum. Bu saatten sonra yaş itibarıyla Premier Lig'e gitmesini beklemiyoruz ama gerçekten iyi işler yapabiliyor. Şu anda diğer arkadaşlarımız fırsat buluyorlar fakat Brown'ın da sonradan oyuna girip destek vereceği çok maçlar olacak."





İLGİLİ VİDEO