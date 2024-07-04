Göztepe'de kamp maçları netleşiyor

Süper Lig'e 2 sezon aradan sonra geri dönen Göztepe çalışmalarını tam gaz sürdürürken, sarı-kırmızılıların kamp ve maç programları da netleşmeye başladı.



Antrenmanlarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde yapan sarı-kırmızılıların ilk hazırlık karşılaşmasını 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü ile oynayacağı açıklandı.



Göztepe, 6 Temmuz Cumartesi kendi tesislerinde Manisa FK ile karşı karşıya gelecek.



10 Temmuz'a kadar İzmir'de çalışacak Göztepe, ardından yurt dışı kampına çıkacak. Slovenya'nın Bled kasabasında Süper Lig'e hazırlanacak Göztepe, burada İngiltere 1'inci Lig ekiplerinden Charlton ile özel maçta karşılaşacak.



Göztepe'nin Slovenya'da en az 3 müsabaka yapacağı ifade edildi.





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