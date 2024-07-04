Göztepe'de kamp maçları netleşiyor

Süper Lig'e yükselen Göztepe'nin kamp ve maç programları da netleşmeye başladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Göztepe'de kamp maçları netleşiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Temmuz 2024 17:14
Süper Lig'e 2 sezon aradan sonra geri dönen Göztepe çalışmalarını tam gaz sürdürürken, sarı-kırmızılıların kamp ve maç programları da netleşmeye başladı.

Antrenmanlarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde yapan sarı-kırmızılıların ilk hazırlık karşılaşmasını 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü ile oynayacağı açıklandı.

Göztepe, 6 Temmuz Cumartesi kendi tesislerinde Manisa FK ile karşı karşıya gelecek.

10 Temmuz'a kadar İzmir'de çalışacak Göztepe, ardından yurt dışı kampına çıkacak. Slovenya'nın Bled kasabasında Süper Lig'e hazırlanacak Göztepe, burada İngiltere 1'inci Lig ekiplerinden Charlton ile özel maçta karşılaşacak.

Göztepe'nin Slovenya'da en az 3 müsabaka yapacağı ifade edildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery