Göztepe'de golcüler sustu, orta saha ve defans coştu

1. Lig ekibi Göztepe'de bu sezon atılan 7 golün 6'sı orta saha ve defans oyuncularından geldi. Takımın ileri hattındaki isimlerden sadece Mame Diouf, bir kez rakip kalede fileleri sarsabildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe'de golcüler sustu, orta saha ve defans coştu
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19 Ekim 2023 17:10
1'inci Lig'de 9'uncu haftada cumartesi günü evinde Şanlıurfaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de bu sezon atılan 7 golün 6'sı orta saha ve defans oyuncularından geldi. Takımın gol yükünü çekmesi beklenen forvetlerden ise sadece Mame Diouf bir kez ağları sarsabildi.

İleri uçta görev yapan Mamah, Kubilay ve Messaoudi sessiz kalırken, Kvasina ise gözden çıkarıldı. Devre arasında İsviçre ekibi Luzern'e gitmesi beklenen oyuncu sadece 7 dakika süre alabildi. 

Göztepe'de orta sahada görev yapan Slovenyalı David Tijanic attığı 3 golle takımının en skorer ismi olurken, yine orta sahada görev alan Celil de bir kez ağları sarstı.

Göztepe'nin savunmasında görev yapan stoper Atınç Nukan deplasmanda 1-0 kazanılan Altay karşılaşmasında fileleri sarstı. Sağ bek pozisyonunda oynayan Ogün ise yine 1-0 galip gelinen Adanaspor müsabakasında topu ağlara gönderdi.

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