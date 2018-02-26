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Göztepe, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 3 Mart Cumartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Göztepe'de hazırlıklar başladı.

Kaynak: AA
Göztepe, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
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26 Şubat 2018 14:09
Spor Toto Süper Lig'de 3 Mart Cumartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Ligde dün konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenerek 6 hafta sonra sahadan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla start verdi.

Sivasspor maçında uzun süre forma giyen futbolculara yenilenmeye yönelik program uygulanırken, diğer futbolcular ısınmanın ardından dar alanda oyun çalışması yaptı. Sarı-kırmızılılar, idmanı şut çalışması ile tamamladı.

Göztepe yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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