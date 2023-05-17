Göztepe - Altay maçının yargılamaları devam ediyor

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında tatil edilen Göztepe-Altay maçında tribünde çıkan olaylara ilişkin biri tutuklu 23 sanığın yargılanmasına devam edildi.



İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık F.E, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.



Daha önce ifadesi alınmayan tutuksuz sanıklardan özel güvenlik görevlisi H.Ç, Altay taraftarı olduğunu ve sanıkların çoğunu tribünden tanıdığını belirtti.



Maçtan 1 gün önce arkadaşlarıyla Altay tesislerine gittiklerini aktaran H.Ç, "Maçta kullanılmak üzere sis, meşale alıp arkadaşa verdik. Bağımsız güvenlik olarak o gün öğlen saatlerinde işe başladım. Göztepe tribünü kale arkasında görev yaptım. Stada bir şey sokmadım ve ben atmadım. Suçsuzum." ifadelerini kullandı.



Tutuksuz sanıklardan E.K. de olaylarla ilişkisi olmadığını savunarak, "Birçok arkadaşı cezaevinde tanıdım. Yalnız gittim maça. Olaylar olduktan sonra içeri girdim. Sis bombası meşale nasıl sokuldu bilmiyorum." diye konuştu.



Güvenlik görevlisi tanık olarak ifade verdi



Duruşmada tanık olarak ifade veren özel güvenlik görevlisi M.G. olay günü Altay taraftarını bulunduğu bölümde görevlendirildiğini söyledi.



Taraftarın stada geç alındığını ifade eden M.G, şunları anlattı:



"Geç geldikleri için gergindiler. Taşkınlık çıkarmaya başladılar. Sayıca güvenlik olarak azdık. Yetişmemiz mümkün değildi. Spor şubeden polisler gelip onlar da taraftarın bir kısmını tahliye kısmından içeriye almaya başladılar. Bir taraftar pankartla geldi. Şahsı durdurdum. 'Pankarta bakıldı mı?' diye sordum. Şahıs tepki gösterdi. 'Kaç kez aranacağım' dedi. Ben polislere doğrulatmak isterken şahıs hengamede kayboldu. Sonra bir daha görmedim."



"Katil de holigan da değilim"



Mahkeme başkanı daha sonra tribünden atılan fişekle yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ın sağlık durumuna ilişkin Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından hazırlanan raporu okudu.



Duruşmada söz verilen tutuklu sanık F.E, raporu gördüğünü ve çok üzüldüğünü belirterek, "Ben katil de holigan da değilim. Sadece Altay'ı seven bir taraftarım. O gün tek derdim, İzmir derbisini izlemekti. Şans eseri meşale ile karşılaşmam ve sonradan işaret fişeği olduğunu öğrendim. Benim böyle bir amacım yoktu. İşaret fişeğinin gittiği tribünde çok sayıda arkadaşım var. Benim böyle bir amacım olsa arkadaşlarımın olduğu tribüne atmazdım. Kimsenin canını yakmak gibi bir amacım olmadı. Çok üzgünüm keşke yaşanmasaydı. Ben tekrardan çok özür diliyorum. Tahliyemi talep ediyorum." savunmasını yaptı.



Cumhuriyet savcısı sanık F.E'nin tutukluluğunun devamını talep etti.



Mahkeme başkanı, tutukluluğun devamına karar verip, duruşmayı 12 Temmuz'a erteledi.



Davanın geçmişi



Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım 2022'de yapılan müsabakanın 20. dakikasında seyircilerden F.E, Altay taraftarlarının bulunduğu bölümden Göztepe taraftarlarının olduğu bölüme işaret fişeği fırlatmış ve Göztepe taraftarı Mehmet Çakır yaralanmıştı.



Olay nedeniyle müsabakanın 22. dakikada durdurulmasının ardından, Göztepe taraftarı Mehmet Nihat A, eline geçirdiği korner bayrak direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırmıştı.



Olaylar sonucu hakemin isteğiyle futbolcular soyunma odasına gitmiş, yaklaşık 25 dakikalık beklemenin ardından müsabaka tatil edilmişti.



Mehmet Nihat A. "kasten öldürmeye teşebbüs" ve Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçlarından tutuklanmıştı. Mehmet Nihat A. hakkında yürütülen soruşturma sonunda sanık hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.



Tribünlerde çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturmada ise gözaltına alınan 23 kişiden 19'u tutuklanmıştı. F.E. dışındaki tutuklular, adli kontrol şartıyla daha sonra tahliye edilmişti.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 23 sanık için hazırlanan iddianamede sanık F.E'nin, "kasten öldürmeye teşebbüs", "tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak ve kullanarak müsabaka düzenini bozmak", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından hapsi istenmişti.



Diğer sanıkların da "kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım", "tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak", "tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarında kullanarak müsabaka düzenini bozmak" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından cezalandırılmaları talep edilmişti.



