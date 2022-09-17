Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da kariyerine devam eden Gökhan Töre'nin maaşı belli oldu. Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan ve eski günlerine dönmek isteyen futbolcunun Adana Demirspor'da neredeyse asgari ücret alacağı ortaya çıktı.



GÖKHAN TÖRE ASGARİ ÜCRET KAZANACAK



Adana Demirspor ile 1 yılı opsiyonlu toplam 3 yıllık sözleşme imzalayan Gökhan Töre, 6 bin 471 lira ücret alacak. Kulüp Başkanı Murat Sancak da bu iddiayı doğruladı.



MAAŞI YÜZDE 98 ERİDİ



Beşiktaş'tan daha önce aylık 375 bin lira garanti maaş kazanan Gökhan Töre'nin kazancı, yüzde 98.27 erimiş oldu.



Ancak deneyimli futbolcunun Adana Demirspor ile olan sözleşmesine göre; performansını artırıp, forma giyerek süre almaya başlaması halinde maaşı da otomatik olarak artacak.



PERFORMANSA DAYALI BİR ANLAŞMA



Performansa dayalı ücret sistemiyle birlikte Gökhan Töre'nin hem iyi form tutması hem de takıma daha fazla katkı sunması için böyle özel bir anlaşmaya gidildiği öğrenildi.



Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini, cebinden 4 milyon lira ödeyerek feshedip, Beşiktaş'a dönen kanat oyuncusu Gökhan Töre, yıllık 4.5 milyon lira maaş ve maç başına da 100 bin lira ücret karşılığı bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.



OYNADIĞI TAKIMLAR



Gökhan Töre, kariyerinde Hamburg, Rubin Kazan, West Ham United, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş formaları giymişti. Töre, A Milli Takım formasını 26 kez terletti. Milli formayla gol sevinci yaşayamadı.



