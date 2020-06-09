GÖKHAN VE CANER SICAK BAKIYOR

Adı Fenerbahçe ile anılan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in durumlarıyla ilgili Beşiktaş'ta değişiklikler var.Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi transferi sezon sonuna bırakmayı planlasa da, iç transferde masaya oturulması gereken futbolcular bu işi bir an önce bitirmek istiyor.Kulüple mukaveleleri sezon sonu bitecek olan Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson ile kiralık olarak forma giyen Mohamed Elneny, Pedro Rebocho, Abdoulay Diaby ve Kevin-Prince Boateng'in, menajerlerine başvurarak, "Beşiktaş yönetimiyle görüşüp yeni sözleşme teklif edip etmeyeceklerini öğrenin. Eğer devam etmek istemiyorlarsa başka kulüplerden gelen teklifleri değerlendirelim ve kendimize yeni takım bulalım" dediği ortaya çıktı.Sergen Yalçın'ın ifadesiyle; bugüne kadar futbolcularla görüşen Başkan Ahmet Nur Çebi'ye bir grup futbolcu olumsuz yaklaşırken transferleri gündemde olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in indirime sıcak bakması yöneticileri oldukça sevindirdi.Beşiktaş'ta Gökhan Gönül 1.7 milyon euro, Caner Erkin ise 1.8 milyon euro kazanıyordu.