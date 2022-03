Gobert, Draymond'ın eleştirisi için: "Vasat olsaydım, laf atmazlardı!"

Utah Jazz pivotu Rudy Gobert, Golden State Warriors forveti Draymond Green'in eleştirisini "saygı göstergesi" olarak aldığını söyledi.



Bariz savunma yeteneğine rağmen Gobert'i lig genelinde eleştiren oyunculardan biri, geçtiğimiz aylarda Jazz pivotuyla aynı cümlede anılmak istemediğini iddia eden Green olmuştu.



Gobert, Warriors forvetinin geçmişteki bu açıklamasına rağmen, kendisiyle şahsen görüştüğünde Warriors forvetinin aslında "kibar ve saygılı" biri olduğunu açıkladı:



"Onun hakkında konuşmayacağım. Onu şahsen her gördüğümde bana kibar ve saygılı davranıyor. Yani aynı kaldığı sürece sorun yok. Podcast'lerde benim hakkımda konuşan sadece Draymond değil. Her gece yaptığım şeyleri eleştiren ve bir oyunculuğumu itibarsızlaştırmaya çalışan birçok adam var.



Bunlar da bu işin bir parçası. Lakin ben bunu her zaman bir saygı göstergesi olarak kabul ederim. Eğer ortalama bir savunmacı veya oyuncu olsaydım, kimse benim hakkımda konuşmazdı."



Gobert bu sezon %71.2 şut isabetiyle 15.5 sayı, 14.8 ribaund ve 1.1 asist ortalamalarına sahip.