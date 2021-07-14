Giresunspor'un gözü Kemal Ademi'de

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor, Fenerbahçe ile gerçekleştirdiği ve ilk etapta sonuç alamadığı Kemal Ademi görüşmelerini sürdürüyor.

, Fotoğraf; AA
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Giresunspor'un gözü Kemal Ademi'de
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14 Temmuz 2021 11:51
Kemal Ademi
Kemal Ademi
Fenerbahçe
Süper Lig 'in bir diğer yeni ekibi Giresunspor, Fenerbahçe 'den Kemal Ademi'yi istemişti. Deneyimli forvet için yapılan görüşmelerden henüz sonuç alınamadığı öğrenildi.

Teknik direktör Hakan Keleş, yönetimin bir an önce konuyu netleştirmesini bekliyor.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

2020 yazında Basel'den bonservisi alınan ve beklentilerin altında kalarak devre arasında Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı. 

 

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