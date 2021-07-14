Giresunspor'un gözü Kemal Ademi'de

Süper Lig 'in bir diğer yeni ekibi Giresunspor, Fenerbahçe 'den Kemal Ademi'yi istemişti. Deneyimli forvet için yapılan görüşmelerden henüz sonuç alınamadığı öğrenildi.Teknik direktör Hakan Keleş, yönetimin bir an önce konuyu netleştirmesini bekliyor.2020 yazında Basel'den bonservisi alınan ve beklentilerin altında kalarak devre arasında Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı.