Giresunspor'un gözü Kemal Ademi'de

Süper Lig 'in bir diğer yeni ekibi Giresunspor, Fenerbahçe 'den Kemal Ademi'yi istemişti. Deneyimli forvet için yapılan görüşmelerden henüz sonuç alınamadığı öğrenildi.
Teknik direktör Hakan Keleş, yönetimin bir an önce konuyu netleştirmesini bekliyor.
BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
2020 yazında Basel'den bonservisi alınan ve beklentilerin altında kalarak devre arasında Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı.
Teknik direktör Hakan Keleş, yönetimin bir an önce konuyu netleştirmesini bekliyor.
BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
2020 yazında Basel'den bonservisi alınan ve beklentilerin altında kalarak devre arasında Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı.