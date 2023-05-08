Giresunspor: "Bir puan bizim için çok önemli"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un kulüp basın sözcüsü Emrullah Ekiz, Fenerbahçe'den aldıkları bir puanı değerlendirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Giresunspor: 'Bir puan bizim için çok önemli'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mayıs 2023 13:53
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un kulüp basın sözcüsü Emrullah Ekiz, Fenerbahçe karşısında kendileri için hayati önem taşıyan bir puan aldıklarını söyledi.

Ekiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam konuk ettikleri rakipleriyle 1-1 berabere kaldıklarını anımsattı.

Kendileri açısından final niteliğinde bir karşılaşma oynadıklarını vurgulayan Ekiz, şöyle konuştu:

"Teknik direktörümüz İrfan Buz yönetiminde bu maça çok iyi hazırlanmıştık. Mutlak galip gelmemiz gereken bir maçtı. Oyuncularımız sahada sonuna kadar mücadele etti. Alınan bir puan bizim için çok çok önemli."

Ekiz, maçı kazanma adına fırsatlar da yakaladıklarını kaydederek, "Oyuncularımızı kutluyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Maçı kazanma adına fırsatlar da yakaladık. Ama olmadı. Fenerbahçe maçında alınan bir puan ligde kalma umutlarımızı artırdı." dedi.

Ekiz, Fenerbahçe maçında takımlarına gereken desteği sağlayan taraftarlara da teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery