Giresunspor, Bahadır'ı kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Bahadır Erol'u transfer etti.
Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, sol bek Bahadır Erol ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti.
Transferin camiaya hayırlı olmasını dileyen Bozbağ, yeni sezon için kadro çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.
Yeşil-beyazlıların renklerine bağladığı 24 yaşındaki oyuncu, geçen sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sancaktepe Belediyespor'da forma giymişti.
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Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, sol bek Bahadır Erol ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti.
Transferin camiaya hayırlı olmasını dileyen Bozbağ, yeni sezon için kadro çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.
Yeşil-beyazlıların renklerine bağladığı 24 yaşındaki oyuncu, geçen sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sancaktepe Belediyespor'da forma giymişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın