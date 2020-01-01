Giannis'e büyük eleştiri!: "Böylece tescillemiş oldu..."

Eski NBA oyuncuları Kendrick Perkins ve Richard Jefferson, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'yu, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James ve diğerleri yıldızlarla aynı takımda olma arzusuna dair yaptığı yorumları nedeniyle eleştirdiler.



Yakın zamanda Giannis, şampiyonluk kazanmanın yapmak istediği tek şey olduğu için, bir takımdaki en iyi oyuncu olmayı umursamadığını belirtmiş, Anthony Davis, LeBron James, Kevin Durant gibi büyük yıldızların kendisine şampiyonluğunu kazandırdığı sürece, takımında bulunmasından mutluluk duyacağına dair büyük iddialarda bulunmuştu.



Perkins, ESPN'in 'The Jump' programında Greek Freak hakkında çok farklı görüşler belirtti:



"İşte bu yüzden önceki sezon bubble'da, Miami'nin onları yeneceğini söylemiştim. Giannis'in bu büyük ana ve bir numaralı adam olmaya hazır olmadığını biliyordum. Ve bu söyledikleriyle, bunu tescillemiş oldu."



Jefferson ise kendisini eleştirirken, Giannis'in yorumlarını analiz etmeye de çalıştı:



"Giannis, başka bir yıldızın yanına gitmek istemiyor. Kazanmak için başka bir yere gitmesi gereken tipte bir adam olarak görülmek istemiyordu. Bu yüzden insanları yanına davet ediyor.



Bu tamamen aynı şey Giannis, bunu sana söylemekten nefret ediyorum. Bron ya da Davis'in Milwaukee'ye gelmelerini istemenle, onlara katılman arasında hiçbir fark yok."



