Milwaukee Bucks ve süperstar oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun herhangi bir takas arayışında olmadığı iddia edildi.



Geçtiğimiz sezon Damian Lillard için takas yaptığında şampiyonluk hayalleri kuran Bucks, bu yıla 1-6'lık bir başlangıç yaparak büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı.



Bu gelişme Antetokounmpo ile ilgili olası takas söylentilerini harekete geçirmiş olsa da, ESPN'den Bobby Marks'a göre, ne Bucks ne de Giannis böyle bir düşünceye sahip:



"Böyle bir takım ne zaman zorluk çekse, Giannis'in geleceği hakkında kesinlikle bazı soru işaretleri olacaktır. Kendisi takas edilmeyi düşünmüyor. Milwaukee de onu takas etmeyi düşünmüyor. Sezonun bu noktasında, bu kadroda nelerin yanlış olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Bu yüzden Giannis ile ilgili takas dedikodularını şimdilik bir kenara koyabileceğimizi düşünüyorum. Bu konuda endişe yok."



Bu sezon Antetokounmpo, Bucks'ın ilk yedi maçının altısında yer almış ve Cleveland Cavaliers'a karşı takımın son maçını addüktör kas sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı. Pazartesi günkü maçtan önce Antetokounmpo, %63,3'lük şut isabetiyle 31,0 sayı, 12,3 ribaund ve 6,3 asist ortalamaları tutturmuştu.



Antetokounmpo 2026-27 sezonu sonuna dek sürecek olan ve 2027-28 sezonu için bir oyuncu opsiyonu bulunan bir kontrat imzalamış olduğundan dolayı, herhangi bir karara varma konusunda acele etmeye ihtiyaç duymuyor.



