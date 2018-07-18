Giannis: "Seçilmiş kişi gibi hissediyorum"

Giannis Antetokounmpo, NBA'e ulaştığı anda "seçilmiş kişi" gibi hissettiğini söyledi.
Bununla birlikte, Giannis ekstra bir baskı hissetmediğini de ekledi. Greek Freak'in, önümüzdeki sezon kendi adına özel bir ayakkabısı çıkacak ve kendisinin de Milwaukee Bucks'ı elit bir seviyeye çıkarması bekleniyor.
Kendisiyle yapılan röportajdan alıntı: "Kendisine özel ayakkabısı olan çok az oyuncu var. Bu, 2K kapağı olmanla birleştiğinde, NBA'deki statünün farkında olmanı sağlıyor mu? Bu ekstra bir baskı mı? Herkesin senin bir sonraki büyük şey olduğunu düşünmesi? Bir sonraki seçilmiş kişi? Giannis: "NBA'e geldiğimden beri seçilmiş kişi olduğumu hissettim. Üzerimde baskı yok. "Eğer bir sonraki büyük şey sizseniz, baskı yoktur. En önemlisi, vurgulamak istediğim, Nike'nin daha önce hiç Amerikalı olmayan bir oyuncuya özel ayakkabı yapmaması. Söylemek istediğim, tüm hayallerin gerçek olabileceğidir. Eğer çok çalışıyorsanız, inanırsanız ve pes etmiyorsanız. Kötü günler de olacak, ama eğer inanırsanız, başarırsınız."