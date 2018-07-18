Giannis: "Seçilmiş kişi gibi hissediyorum"

"Eğer bir sonraki büyük şey sizseniz, baskı yoktur. En önemlisi, vurgulamak istediğim, Nike'nin daha önce hiç Amerikalı olmayan bir oyuncuya özel ayakkabı yapmaması. Söylemek istediğim, tüm hayallerin gerçek olabileceğidir. Eğer çok çalışıyorsanız, inanırsanız ve pes etmiyorsanız. Kötü günler de olacak, ama eğer inanırsanız, başarırsınız."



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Giannis Antetokounmpo, NBA'e ulaştığı anda "seçilmiş kişi" gibi hissettiğini söyledi.Bununla birlikte, Giannis ekstra bir baskı hissetmediğini de ekledi. Greek Freak'in, önümüzdeki sezon kendi adına özel bir ayakkabısı çıkacak ve kendisinin de Milwaukee Bucks'ı elit bir seviyeye çıkarması bekleniyor.Kendisiyle yapılan röportajdan alıntı:"NBA'e geldiğimden beri seçilmiş kişi olduğumu hissettim. Üzerimde baskı yok.