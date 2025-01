Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo, ekibinin Doğu Konferansı'ndaki en iyi üç takıma karşı "korkunç" oynadığını söyledi.



Antetokounmpo, geçtiğimiz gece New York Knicks'e karşı alınan 140-106'lık ezici yenilginin ardından, Doğu Konferansı'ndaki en iyi üç takım olan Cleveland Cavaliers, Boston Celtics ve Knicks'e karşı bu sezon 0-8'e düşen Bucks'ın son durumu hakkında düşüncelerini şu şekilde dile getirdi:



"Kendimizi toparlamalıyız. Bu kadar basit. Boston'ı yenemedik. Cavs'ı yenemedik. Knicks'i yenemedik. Bunlar en iyi üç takım ve hepsine karşı korkunç oynadık."



Milwaukee, bu süreçte Cavaliers ve Celtics'e üç kez ve Knicks'e ise iki kez kaybetti. New York'a karşı takımın aldığı diğer yenilgi 8 Kasım'da gelmiş ve Bucks, sezona 2-7'lik bir dereceyle başlamıştı.



O zamandan beri işleri tersine çevirmeyi başaran ve an itibariyle 20-17'lik derecesiyle Doğu'da altıncı sıranın sahibi olan Bucks için, Antetokounmpo ligdeki en iyilere karşı takımından daha fazlasını beklediğini ise sözlerine ekledi:



"Kasım ayındaki takımdan çok daha iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bunu uzun süre boyunca iyi basketbol oynayarak kanıtladık. Ancak günün sonunda, daha iyi takımlarla oynadığımızda daha iyi bir iş çıkarmamız gerek. Bize maç verecekleri yok, bizim söke söke almamız gerekli. Pes etmeyecekler."



Milwaukee geçtiğimiz gece 44 sayı atan Jalen Brunson'ı durduramazken, Karl-Anthony Towns ise karşılaşmada 30 sayı ve 18 ribaund kaydetmişti.



Antetokounmpo 24 sayıyla takımın en skoreri olurken, Damian Lillard 22 sayı ve 5 asist kaydetmiş Bucks'ın ilk beşinde çift haneli sayılara ulaşan tek oyuncular olmuşlardı.