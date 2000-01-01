George'un "gelmek istedi" dediği yıldız, Anthony Davis miydi?

LA Clippers süperstarı Paul George, eski NBA oyuncuları Quentin Richardson ve Darius Miles'ın Knuckleheads podcast'inde yaptığı bir sohbet sırasında, zamanında Indiana Pacers'tan takas talep etmesinin nedenini açıkladı.



İki sezondan sonra bıraktığı Oklahoma City Thunder'a takas edilmiş olan George, Pacers ekibinin daha yüksek bir seviyeye ulaşmasını engelleyen ön ofis zihniyetine kızgındı:



"İsim vermeyeceğim, çünkü işlerini özel tutacağım. Ama şöyle anlatayım; o zamanlar, ligin en iyi uzun forveti Indy'ye gelip benimle aynı takımda oynmaak istediğini söylemişti. Takım, bana 'biz ortanın biraz üstü, küçük bir pazarız, bunu yapamayız, bunu karşılayamayız' demişti. Ben de 'En iyi uzun forvet buraya gelmek istiyor ve siz bu işi halledemiyor musunuz?' demiştim. Bunu yapmak istememişlerdi."



George, Pacers'ın Doğu'da potansiyel bir rakip olarak yükselemeyeceği konusunda büyük hayal kırıklığına uğramıştı:



"Bu yüzden sinirlenmiştim, çünkü 'burada ne yapıyorum ki?' demiştim. Kazanmak istemiyorlardı. En iyi uzun forvet buraya gelmek istiyordu. Herkes Indy'ye gelmeyi tercih etmez."



O OYUNCU ANTHONY DAVIS Mİ?



George bu oyuncunun ismini asla vermemiş olsa da, oyuncunun Anthony Davis olduğu düşünülüyor.



HoopsHype'tan Alex Kennedy, bu konuda şu açıklamayı yaptı:



"Bir lig kaynağı, Paul George'un Los Angeles Lakers yıldızı Anthony Davis'ten bahsettiğine inanıyor, ki 2017 yazında ligdeki en iyi uzun forvet olarak o kabul edildiğinden, mantıklı. Pacers, Davis'i alma fırsatını finansal nedenlerden ötürü mü es geçti? O kadar basit değil."



George şimdi Clippers'ta, Davis ise Lakers'ta oynuyor. Her iki L.A. takımı da "bubble"da oynanacak maçlar için Orlando'da olacak. Indiana da sezonun yeniden başlama planında davet edilen 22 takımdan biri.



